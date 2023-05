Al Bano Carrisi 80 anni e non sentirli! Il sesso con Loredana? E’ come il cibo… deve saziarti”

(Di sabato 20 maggio 2023) Oggi 20 maggio 2023 Alcompie ben 80e nonostante la sua età non ha certo voglia di fermarsi. Nonostante il suo compleanno è oggi i festeggiamenti possiamo dire sono iniziati già mesi fa. Tutto è partito dal festival di Sanremo dove assieme ai suoi amici GiMorandi e Massimo Ranieri si L'articolo proviene da KontroKultura.

Da quanto è esploso il conflitto russo - ucraino, Alha infatti interrotto i suoi viaggi in Russia : "Quello che può riservare questa guerra mi fa più paura della morte", confessa l'uomo.Per questo, in un giorno così speciale, Albano vorrebbe ricevere solamente un messaggio da parte del presidente russo con scritto 'Caro Al, la guerra è finita. Tanti auguri'. Jasmineal ...Tra le modelle nell'episodio apparirà Jasmine, figlia di Ale Loredana Lecciso , e l'ex - Grande Fratello VIP Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra Lamborghini ), lei invece nei panni ...

Albano Carrisi compie 80 anni e confessa: “Con Romina Power finì per colpa della marijuana” OGGI

In occasione dei suoi 80 anni, Albano ha rilasciato un'intervista in cui si è raccontato a cuore aperto: la famiglia, gli amori e la carriera ...Negli Stati Uniti il mese prossimo sarà trasmessa una puntata di Beautiful ambientata a Roma, e avrà due partecipazioni vip: Ginevra Lamborghini e Jasmine Carrisi. Vediamo come appariranno.