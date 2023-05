Al Bano | «Berlusconi? Lo rivaluteranno molto Giorgia Meloni è una donna di carattere»

(Di sabato 20 maggio 2023) Ha festeggiato i suoi 80 anni all’Arena di Verona. «Pensi che quando ero un ragazzo manco sapevo esistesse, figurarsi se mi sarei immaginato di cantarci dentro a questa età», dice Aln un’intervista al “Giornale”. E l’ha fatto con un grande show, con tanti ospiti, da Romina Power a Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Arisa fino alla telefonata di Celentano in persona. E soprattutto, con nessuna intenzione di ritirarsi: «Ho ancora un sacco di cose da fare». Ale gli anni Settanta Non si tira indietro, come al solito. E dice chiaramente che cosa accadeva negli anni Settanta quando, con la tristemente nota “egemonia musicale” voluta dai post-sessantottini molti artisti furono emarginati. Alnon usa espressamente questi termini, ma rende al meglio la situazione: «Avevo capito che noi cantanti classici eravamo considerati come ...

Giovedì sera Albano Carrisi, detto Al Bano staccato da quando entrò nel Clan di Celentano, ha ...

