(Di sabato 20 maggio 2023) In Laguna è distante il rumore delle armi, ma la 18/ma Mostra Internazionale di Architettura s’inaugura sullo sfondo delle guerre in corso in Ucraina, Siria, Yemen. Il più alto rischio first appeared on il manifesto.

...Chu Suwannapha di Chulaap che ha studiato a Parigi e poi ha deciso di vivere in Sud. L'... i mocassini da tuxedo di Giusppe Zanotti e gli abiti della sartoria Liverano & Liverano). ERL by ...La trentenne ha sposato il fidanzato Greg Mallet a Cape Town, in Sud, e il suo abito, realizzato per lei daVersace è un modello a sirena in pizzo rebrodé interamente ricamato con ...... fino a creare, forse un giorno, una passerella che toccherà le coste della vicinaper ... Tessuti bogolan realizzati a mano da artigiani del Mali per il brand olandese AAAA (Autodidacts ...

Africa, atelier del mondo Il Manifesto

ore 20.30 – Apertura Festival – Premiazione Arena di Cyrano – Presentazione Palchi Fioriti 2023 Le tre sorelle Il teatro popolare torna a Milano con “Palchi Fioriti”, la sessione primaverile del fes ...Il 38enne è originario del Burkina Faso, fino al 2010 ha vissuto in Costa d'Avorio. Poi ha girato un po' l'Italia e ha trovato nel capoluogo adriatico la sua dimensione ...