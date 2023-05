AEW | Jade Cargill inarrestabile | la campionessa ha raggiunto i 500 giorni di regno!

(Di sabato 20 maggio 2023) Sin dal suo arrivo in AEW, l’ascesa diè stata. Ad oggi, è una delle stelle nascenti più brillanti della compagnia. Dal suo debutto nel novembre del 2020, è stata da subito indirizzata verso una strada importante interrompendo nientemeno che Cody Rhodes, intanto passato alla WWE, e affiancandosi a una ex leggenda del basket americano come Shaquille O’Neal – un nome che spesso ha incrociato la strada con il pro wrestling: l’alleanza tra i due ha dato vita a un tag team match promozionale che li ha visti fronteggiare e sconfiggere la coppia formata da Cody Rhodes e Red Velvet, quest’ultima che è andata a sostituire sua moglie Brandi perché alla prese con una gravidanza. “Big” ha continuato a macinare successi diventando anche la prima TBS champion, stabilendo da poco ...

