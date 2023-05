AEW | Aggiunti due incontri alla card di Double or Nothing | uno sarà valido per il TBS Championship!

(Di sabato 20 maggio 2023) La AEW, durante l’ultimo episodio di Rampage, ha annunciato dueche vanno ad arricchire ladior, PPV in programma tra otto giorni a Las Vegas. Uno dei due riguarda il TBS Championship di Jade Cargill mentre l’altro si tratta di un Trios Match. Ecco i dettagli. Altra vittoria per Jade Cargill, 59-0 maTaya Vaklyrie a sfidarla aorDopo la vittoria dominante di Rampage, Jade Cargill è stata raggiunta sul ring da Taka Vakyrie. Quest’ultima ha attaccato la campionessa ed il feud tra le due culminerà aor, con in palio il TBS Championship. Riuscirà la moglie di John Morrison a mettere fine al regno incontrastato della Cargill? .@thetayavalkyrie didn't just ...

Card AEW Double or Nothing 2023: tutti i match annunciati fino ad ora World Wrestling

La AEW, durante l'ultimo episodio di Rampage, ha annunciato due incontri che vanno ad arricchire la card di Double or Nothing, PPV in programma tra otto giorni a Las Vegas. Uno dei due riguarda il TBS ...Un nuovo rumor ha fatto luce sulle aggiunte al roster desiderate da CM Punk per l’episodio di debutto di AEW Collision, lo show settimanale di due ore recentemente annunciato e che sarà presentato in ...