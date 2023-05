Aereo si schianta sulla montagna | Diversi morti

... 151 e 152 Escadron, e il 153 Escadron OCU (Operatve Conversion Unit) e si occupa in particolare della 'conversione' dei piloti (il passaggio che abilita da un tipo dia un altro).... originario dell'Alto Adige 2006 " Il Nepal con una risoluzione del parlamento si dichiara stato laico 2018 " All'aeroporto di L'Avana, unin fase di decollo sial suolo provocando la ...L'si è schiantato al suolo all'interno della base aerea della Luftwaffe durante il decollo alle 12.45. Il bimotore Learjet era decollato per una missione di addestramento. Al momento non sono ...

Spagna, jet da combattimento F-18 si schianta sulla base aerea di Saragozza ilmessaggero.it

Un jet da combattimento F-18 si è schiantato sulla base aerea di Saragozza, Spagna, ed è esploso in una gigantesca palla di fuoco vicino a un'autostrada… Leggi ...Un jet da combattimento F-18 si è schiantato sulla base aerea di Saragozza, Spagna, ed è esploso in una gigantesca palla di fuoco vicino a un'autostrada trafficata. Il pilota dell'aereo è riuscito a ...