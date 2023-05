Adessono Alluvione | Bonaccini sotto processo politico | la sua autodifesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) "Adesso di polemiche" sulla cementificazione in Emilia-Romagna "non ne abbiamo bisogno, io non posso pensare a quelle. Dobbiamo mettere tutti noi stessi a dare una mano a chi ha bisogno" per i danni provocati dall'. Ha detto il presidente della Regione, Stefano. "Poi risponderemo anche a quelle. In ogni caso state parlando col presidente di Regione che per primo in questo paese cinque anni fa volle l'approvazione della legge che si chiama 'consumo di suolo saldo zero' perché ci rendiamo conto che la cementificazione è un problema per l'Italia. Lo è stato e lo è. Si è consumato troppo suolo vergine nel paese e in Emilia-Romagna? Si può essere, certo è vero". "Ma adesso bisogna usare sempre meno cemento e non basta solo non usare più cemento - ha aggiunto-. In futuro si tenderà e si arriverà al consumo a ...