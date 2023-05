Addio a Martin Amis | genio del romanzo britannico e maestro della satira

Amis: il celebre scrittore è morto all'età di 73 anni "Quello che ho cercato di fare è creare uno stile per descrivere l'intero mondo del fast food , dei programmi di sesso , delle ...Proprio in queste oreAmis è protagonista a Cannes, attraverso il film"'The Zone of Interest" del regista britannico Jonathan Glazer, un adattamento del suo omonimo romanzo del 2019....Louis Amis è morto nella sua abitazione in Florida per un tumore all'esofago: lo fa sapere il New York Times citando la moglie, la scrittrice Isabel Fonseca. Figlio d'arte (suo padre Kingsley ...

Addio a Martin Amis, scrittore della "nuova sgradevolezza" RaiNews

Nei suoi romanzi ha dimostrato un notevole eclettismo passando con successo da un genere letterario all'altro: è morto nella sua casa di Lake Worth, in Florida, lo scrittore Martin Amis. Aveva 73 anni ...I suoi romanzi caustici, eruditi e cupamente comici hanno ridefinito la narrativa britannica negli anni '80 e '90 ...