“Abbiamo detto sì” L’ex allievo di Amici ha sposato il suo compagno

(Di sabato 20 maggio 2023)22 è appena finito ed è di poco fa la notizia di un matrimonio del exdella scuola più famosa della tv. Su Instagram le foto della cerimonia e dei festeggiamenti successivi con gli: “Oggi io e Andreasì davanti al governo danese. Oggi io e Andrea ci siamo sposati, oggi Andrea è diventato mio marito ed io il suo. Grazie Danimarca per averci accolto e consentito di avere un matrimonio egualitario“, si legge nella didascalia del post. Anche Andrea non è stato da meno e ha riservato bellissime parole al marito, Pierpaolo Astolfi. Ricordate? Sono passati tanti anni ormai, come mostra la foto ai tempi dipubblicata dal sito Biccy. Pierpaolo Astolfi ha partecipato alla primissima edizione del talent firmato Maria De Filippi. All’epoca si chiamava ...

'La Tunisia - hail premier - è in una situazione difficilissima, una fragilità politica evidente e un rischio di default finanziario dietro l'angolo.una trattativa fra il FMI e la ...'Con il panel Innovazione e PAvoluto portare delle preziose testimonianze sul rapporto tra ... mostra come ci sia ancora da fare per istaurare un rapporto ottimale e proficuo", hail ...... ha: "Sceglierei sempre te". "Dovendo rivivere quello che ho vissuto, sceglierei lei di nuovo, per forza. Ma sceglierei anche Loredana Lecciso per rivivere le cose chefatto". La più ...

“Abbiamo bisogno di insegnanti e non di computer”, così un genitore della scuola che ha detto no a 300 milioni di finanziamento PNRR Orizzonte Scuola

Poi li abbiamo convinti, ci hanno liberato la strada dalla frana e li abbiamo portati via anche perchè eravamo senz’acqua potabile e senza telefono. Ci hanno detto di sì con la promessa che ogni ...«In carcere per il calcioscommesse giravo libero tutto il giorno. Liedholm mi capiva, fu la mia fortuna. Debuttai a 15 anni grazie a un portiere marinaio» ...