A Reggio Calabria un uomo è morto travolto da un albero caduto per il forte vento

(Di sabato 20 maggio 2023) Ilche sta investendo lae in particolare la città di, dove persino il museo dei Bronzi di Riace è stato chiuso, ha causato anche una vittima: unda uncrollato per le raffiche di. L’incidente è acnel quartiere Gebbione, in via San Giuseppe, nella zona sud del capoluogo. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, medici del 118 e polizia ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’stava passeggiando con il proprio cane quando è statodall’crollato all’improvviso. Inc’è un’allerta meteo arancione per quasi tutta la regione. su Open Leggi anche: ...

... come il finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto, la patata della Sila Igp, la Cipolla rossa di Tropea Igp e l'essenza di bergamotto dop di. A far da corona altri numeri: il fatturato è ...L'Amministrazione comunale dicomunica che, in segno di cordoglio per la scomparsa del cittadino reggino colpito dalla caduta di un albero in via San Giuseppe, tutte le attività e le manifestazioni pubbliche già ...La furia del maltempo si è abbattuta questa mattina su, dove si è registrata una tragedia. Sul viale Aldo Moro una persona è rimasta coinvolta nel crollo di un albero ed ha purtroppo perso la vita. La vittima è Giovanni Pellicanò, noto ...

Cade un albero per il vento, un uomo muore schiacciato a Reggio Calabria. La vittima stava portando a spasso il cane.Rosario Pio Cattafi deve scontare un residuo di pena di due anni e 7 mesi per partecipazione alla famiglia di Cosa nostra di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, e per calunnia ...