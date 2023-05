A Ravenna livelli idrici in leggero miglioramento

Leggi su agi

(Di sabato 20 maggio 2023) AGI - "Durante la notte il Centro operativo comunale ha continuato a monitorare i, sia attraverso gli strumenti di rilevazione controllati in maniera informatica da remoto che attraverso l'invio di pattuglie della Polizia locale. Pur essendo la situazione naturalmente molto compressa, i dati appaiono attualmente in. Lo comunica su Fb il sindaco diMichele De Pascale. Nella provincia sono quasi 30 mila gli evacuati in seguito all'alluvione. "Al momento - continua il sindaco - la superficie di territorio del comune dievacuata è di 108.730.188 metri quadrati (pari a 10.873 ettari e a circa il 16 per cento dell'intero territorio comunale) per una popolazione residente di 14.220 persone (pari a circa il 9 per cento del totale)". "Nelle ...