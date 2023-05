A Napoli il corteo per dire no all’autonomia differenziata Landini | “È la strada sbagliata | il Paese chiede unità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 maggio 2023) Grande partecipazione aper la manifestazione unitaria organizzata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Sul lungomare partenopeo circa 20mila persone hanno sventolato le bandiere delle tre sigle sindacali e hanno sfilato per‘no’. “Da– dice a margine il leader della Cgil Maurizio– arriva un messaggio chiaro, è il momento di unire e non di dividere. L’autonomiaè la, c’è bisogno di creare investimenti e di fare sistema, a partire dalla sanità pubblica, dal riassetto del territorio, da politiche industriali che creino lavoro e sviluppo, per questo motivo siamo qui oggi e – conclude – non abbiamo intenzione di fermarci”. Sulla possibilità di una sciopero ...