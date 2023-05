26 anni fa usciva The Colour And The Shape dei Foo Fighters | che liberò Dave Grohl dal grunge | Memories

Leggi su optimagazine

(Di sabato 20 maggio 2023) 20 maggio 1997. TheAnd Thedei Fooè il secondo album, ma anche il primo in cuiritrova la sua dimensione. Alle sue spalle un divorzio, un primo tentativo con un feedback pressoché tiepido sul primo album e soprattutto la morte di Kurt Cobain e la fine dei Nirvana. Per il pubblico,è ancora il batterista della band di Smells Like Teen Spirit, e il suo spirito da one man band ne risente. Ilè vivo in lui, ma è diventato un parente scomodo, un’associazione forzata. Foo(1995) ha gettato le basi, ma queste reggono poco. La squadra che ha messo in piedi – Pat Smear alla chitarra, William Goldsmith alla batteria, Nate Mendel al basso – funziona solo in parte, dal momento che il ...