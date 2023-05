150 anni di Levi’s | la più grande storia mai indossata

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 20 maggio 2023) Life&People.it Dal 1873, un filo blu attraversa epoche e paesi lontani: è quello degli iconici jeans501, dopo aver vestito generazioni e personaggi diversi, i celebri pantaloni americani oggi festeggiano il loro 150esimoversario. Un’occasione preziosa per rileggere la, anzi, le storie del capo fashion per eccellenza del XX secolo. Tbilisi, Georgia, 1982: un ragazzo sfoglia una rivista e riconosce la pubblicità di un paio di jeans; sono i501, il simbolo di una generazione in rivolta. Quanto può valere un paio di? Per il giovane, abbastanza da barattarli con la mucca di famiglia, l’equivalente di un mese di stipendio nell’ex Unione sovietica. I genitori gli diedero dello sciocco, la gente del posto lo ha definito una leggenda.Questa è solo una delle tante storie ...