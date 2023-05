10 cose da fare con Google Bard

(Di sabato 20 maggio 2023)è un potente modello di intelligenza artificiale sviluppato daAI, addestrato su un vasto dataset di testi e codici. È in grado di generare testo, tradurre lingue, scrivere diversi tipi di contenuti creativi e rispondere alle tue domande in modo informativo. 10che puoiconGenerare testo.può generare testo in vari stili, inclusi articoli di notizie, post di blog, poesie, sceneggiature e altro ancora. Basta fornire aun suggerimento, ad esempio “Scrivi un articolo di notizie sugli ultimi sviluppi del COVID-19”, e genererà del testo che soddisfa le tue specifiche. Tradurre lingue.può tradurre testo da una lingua all’altra. Basta fornire a ...

... conoscere le, passeggiare, andare per i giardini tantebelle. E soprattutto, essere ... "Eh, Padre, io non so comea non sparlare perché mi viene", ha proseguito il Santo Padre, ..."Non vogliamo parlare delle nostre disabilità o diversità, vogliamo far vedere che se abbiamo l'opportunità siamo capaci dianche imprevedibili o inimmaginabili". Dopo la proiezione di un ...E così il cantante di Cellino San Marco, non solo non ha voglia e tempo perbilanci, ma anzi, ... 'Da figlia, non è bello vedere certe. Romina Power Non ho rapporti con lei' Al Bano e i suoi ...

Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 19 al ... Napoli da Vivere

Il comico e attore ha preso di mira il conduttore riportando battute segnate su un foglietto e spacciandole per commenti social del pubblico a casa ...Casualità o vera rinascita Un cambio di mentalità da parte di Inzaghi, Mourinho e Italiano c'è stato: puntare sulle Coppe a costo di perdere qualcosa in campionato. Fare la tripletta è difficile, for ...