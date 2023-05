? LIVE! Atalanta-Verona | le formazioni ufficiali | Højlund con Muriel | Lookman dalla panchina

(Di sabato 20 maggio 2023) Le(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic;. A disp. Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Bernasconi, Ederson, Colombo, De Nipoti,. All. Gasperini(3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Terracciano, Tameze, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric. A disp. Berardi, Perilli, Coppola, Faraoni, Zeefuik, Magnani, Veloso, Hrustic, Abildgaard, Verdi, Braaf, Kallon, Gaich. All. Zaffaroni Arbitro: Sozza Perso Zapata, Gasperini ritrovadal primo minuto e lo affianca a, mentrerientra e parte. Si rivede anche Maehle dopo la squalifica, ...

LE STATISTICHE Il Verona ha vinto le ultime due trasferte contro l'in Serie A, tante vittorie esterne quante nelle precedenti 20 gare fuori casa contro la Dea nel torneo (7N, 11P) - gli ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' trae Verona in tempo reale. Formazioni Ufficiali- VeronaATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Roma 59,58, Monza* 52, Bologna* 50, Fiorentina e Torino 49, Udinese 46, Sassuolo* 44, Empoli 39, Salernitana ...

Diretta Atalanta-Verona ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Gasperini per continuare ad inseguire un pass europeo, Bocchetti con Zaffaroni per raggiungere la salvezza: non risparmia le punte il Verona, dato che domani lo Spezia affronta il Lecce, e allora ecco ...Calciomercato.it vi offre il match di Serie A tra l'Atalanta di Gasperini e il Verona di Zaffaroni in tempo reale ...