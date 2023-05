Zuckerberg sfida Musk | in arrivo l’app di messaggi di Meta per competere con Twitter

(Di venerdì 19 maggio 2023) Marklancia laa Elon. Instagram prevede di lanciare già a giugno un’app dipercon. Secondo Bloomberg, infatti,starebbe testando il prodotto – che sarà separato da Instagram, ma compatibile cone Mastodon – con influencer, celebrità e alcuni creator. Non è la prima volta che l’amministratore delegato dell’azienda proprietaria di Facebook e Instagram segue le orme del suo competitor. A metà febbraio,ha infatti lanciato un abbonamento a pagamento, chiamatoVerified, che permette agli utenti di verificare le loro identità, proprio come accade con il nuovo servizioBlue sulla piattaforma concorrente. Il servizio ...

Meta e BMW, aggiornamento nel loro progetto di ricerca. Valutano come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) potrebbero essere integrate all’interno dei veicoli.E' stato condiviso da Mark Zuckerberg un importante aggiornamento in merito al progetto di ricerca di Reality Labs di Meta in collaborazione con il Gruppo Bmw. (ANSA) ...