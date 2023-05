Zelensky parteciperà al G7 di Hiroshima

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 19 maggio 2023) Volodomyrfisicamente al G7 die non in videoconferenza, come annunciato dal premier giapponese Fumio Kishida. Secondo Bloomberg il presidente ucraino ha deciso di volare fino in Giappone per incontrare di persona i leader dei sette maggiori Stati economicamente avanzati del pianeta. L’obiettivo diè quello di mandare un messaggio al premier indiano Narendra Modi e al presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, invitandoli a non rimanere neutrali di fronte all’invasione russa dell’Ucraina. È la prima visita del capo di Stato in Asia dal 24 febbraio 2022. Nella città giapponese colpita dalla bomba atomica nel 1945 si è tenuta la prima sessione di lavoro del G7 sull’economia globale Secondo fonti del governo canadese, il premier Justin Trudeau avrebbe criticato la sua vicina ...