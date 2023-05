Zelensky | l’accusa ai leader della Lega araba | «Alcuni di voi hanno chiuso gli occhi» – Il video

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato a Gedda, in Arabia Saudita, dove ha accusato «di non aver preso posizione a favore di Kiev dopo l’invasioneRussia. Al vertice, il presidente ucraino ha detto: «Sfortunatamente nel mondo e anche fra voi ci sonocheglidi fronte a queste prigioni e alle annessioni illegittime», invitato iarabi a «guardare con onestà» al conflitto in corso in Ucraina. L’obiettivovisita, ha precisato ildi Kiev all’emittente saudita Al Arabiya, è «rafforzare le nostre relazioni con il mondo arabo», ma anche affrontare «questioni ...

'Alcuni di voi hanno chiuso gli occhi'. Èrivolta ai leader della Lega Araba da Volodymyrche ha parlato al summit in corso a Gedda, in Arabia Saudita. Il presidente ucraino durante il suo discorso ha contestato ad alcuni ......parteciperà anche al vertice del G7 ad Hiroshima, in Giappone. I 22 membri si sono riuniti sul Mar Rosso con'attenzione focalizzata sul conflitto in Sudan. Tra gli altri argomenti sul ...Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato a Gedda, in Arabia Saudita, dove ha accusato "alcuni" leader della Lega araba di non aver preso posizione a favore di Kiev dopo'invasione della Russia. Al vertice, il presidente ...