Zelensky e' arrivato a Gedda per il summit della Lega araba

(Di venerdì 19 maggio 2023) E'all'aeroporto internazionale di, in Arabia Saudita, il presidente ucraino Volodymyr. Il leader di Kiev partecipera' ale' partito a bordo ...

E'all'aeroporto internazionale di Gedda, in Arabia Saudita, il presidente ucraino Volodymyr. Il leader di Kiev partecipera' al summit della Lega Araba.e' partito a bordo di ...Il presidente ucraino Volodymyra Gedda, in Arabia Saudita, dove parteciperà al summit della Lega Araba. L'obiettivo della visita, ha precisato il leader di Kiev all'emittente saudita Al Arabiya , è "rafforzare ...E'all'aeroporto internazionale di Gedda, in Arabia Saudita, il presidente ucraino Volodymyrper partecipare al summit della Lega Araba. Lo riferisce Al Arabiya, precisando che...

Zelensky è arrivato a Gedda per il summit della Lega araba Agenzia ANSA

di michele farina La giornata dei tre vertici, più o meno G: da Hiroshima a Gedda passando per Xi’an. Tantissime cose, personaggi, litigi, intese. E come al solito anche oggi sul nostro palco si alter ...Al vertice atteso anche Zelensky. Il piano di pace del Papa: Zuppi andrà a Kiev per incontrare il presidente ucraino ...