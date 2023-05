In particolare,ha detto: 'sfortunatamente nel mondo e anche fra voi ci sono alcuni che hanno chiuso gli occhi di fronte a queste prigioni e alle annessioni illegittime'.ha poi ...... Volodymyr: di certo un messaggio importante quando si discute della guerra in Ucraina. ... indi un disgelo tra Italia e Francia già iniziato negli scorsi giorni in Islanda. La ...In questo contesto, la visita dia Hiroshima, la città distrutta dal primo attacco atomico ... La comunità internazionaledi adottare misure volte a ostacolare le fonti di finanziamento ...

Zelensky cerca il sostegno della Lega araba a Gedda, faccia a faccia con Assad Il Foglio

"Zelensky ha chiaro che la controffensiva deve esserci e deve ... il Brasile, il Sudafrica, per cercare di tirarli il più possibile dalla propria parte. Per loro vale lo stesso appello lanciato a ...: “Alcuni di voi hanno chiuso gli occhi, io qui per uno sguardo onesto”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato oggi a Gedda, in Arabia Saudita, per un intervento a sorpresa al vertice d ...