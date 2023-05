Zelensky ai leader arabi | ' Alcuni di voi hanno chiuso gli occhi'

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il presidente ucraino Volodymyrha accusato oggi "di non essersi schierati a fianco dell'Ucraina nella guerra in corso in Europa orientale. Parlando al summit della Lega ...

L'Occidente cede al pressing di: via libera sui jet F - 16. Putin trema Un'attenzione ... 'Le azioni di oggi attuano i nuovi impegni presi al vertice deidel G7 e dimostrano la nostra ...Tutti ihanno confermato il fermo impegno a fornire il necessario sostegno diplomatico, ... Un messaggio diretto a Putin proprio mentre il presidente ucraino Volodymyrè atteso in ...L'occasione per rompere l'isolamento delsiriano è stato il summit della Lega Araba in corso a Gedda, dove è intervenuto anche. Un incrocio dai toni surreali, vista la vicinanza di ...

Zelensky a leader arabi, alcuni di voi hanno chiuso occhi - Ultima Ora Agenzia ANSA

Volodymyr Zelensky, dopo aver incassato il rinnovato sostegno dei partner europei, cerca nuovi sponsor tra i Paesi formalmente neutrali nel conflitto, ma di fatto non ostili a Mosca. Un tour de force.Sostegno all'Ucraina, sanzioni alla Russia, rapporti con la Cina, disarmo nucleare. Al termine della prima giornata di lavori a Hiroshima sono ...