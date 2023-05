Zelensky a sorpresa andrà al G7 di Hiroshima

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il presidente ucraino di persona in Giappone per chiedere aiuti e armi. Botta e risposta tra Trudeau e Meloni sui diritti Lgbtq+. Il Canada si dice preoccupato e la premier risponde: "Agiamo come gli altri governi. E seguiamo le decisioni dei tribunali"