(Di venerdì 19 maggio 2023) Il presidente ucraino Volodymyrha accusato oggi "di non essersi schierati a fianco dell'Ucraina nella guerra in corso in Europa orientale. Parlando al summit della Lega ...

ha poi invitato iarabi presenti al vertice della Lega Araba a "guardare con onestà" al conflitto in corso in Ucraina. .Secondo l'emittente Al Arabiya ildi Kiev sarebbe giunto nel Regno con un velivolo del governo francese partito dalla Polonia.è stato invitato al vertice come 'ospite d'onore' dell'...E' arrivato all'aeroporto internazionale di Gedda, in Arabia Saudita, il presidente ucraino Volodymyr. Ildi Kiev partecipera' al summit della Lega Araba.e' partito a bordo di un velivolo francese dalla Polonia. L'inizio del vertice della Lega Araba e' previsto per le 14:30 ...

Zelensky a leader arabi, alcuni di voi hanno chiuso occhi - Europa Agenzia ANSA

Il leader ucraino ha quindi rivolto un "nobile appello a tutti ... che "coloro che hanno dovuto subire l'occupazione sono musulmani". La partecipazione di Zelensky segna un punto nella sua strategia ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato oggi "alcuni" leader arabi di non essersi schierati a fianco dell'Ucraina nella guerra in corso in Europa orientale. (ANSA) ...