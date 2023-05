Zanetti | «Lautaro Martinez un riferimento | importante per l’Inter»

(Di venerdì 19 maggio 2023) Javierha parlato della crescita incredibile degli ultimi anni di. L’ex capitano delha descritto così su Diario Olé il calciatore. CAPITANO –ha trascinatoin finale di Champions League. Javierne ha parlato in questo modo: «Oggiper noi è un attaccante molto. È un. Non solo per quelle che sono le sue caratteristiche, ma per la dedizione, la generosità. Ha avuto un’evoluzione impressionante da quando è arrivato in Italia. Non è facile per un attaccante adattarsi al calcio italiano. Ha fatto molto bene e oggi è un. Non solo per noi, ma per la nazionale ...

... Bastoni, Barella e. Gli altri sono costati poco e niente: Onana a zero, Darmian poco più ... E poi, arrivato nel 1995 per 5 miliardi, Chivu per 16 milioni e Sneijder, per 15 milioni di ...: 'è tranquillo e non vuole andare via. Messi - Inter Fuori portata'E la tranquillità di Javierviene proprio dal legame fortissimo che ormai c'è traMartinez e l'...... Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Dimarco;... :. JUVENTUS (3 - 5 - 2): Perin; Alex Sandro, Rugani, Gatti; Cuadrado, Miretti, Rabiot, Locatelli, ...

Zanetti: “In finale può succedere di tutto. Lautaro Sarà richiesto da tante squadre ma lo vedo tr ... Alfredo Pedullà

Iscrizione avvenuta con successo. È un vecchio mantra di Beppe Marotta: “Non sempre vince chi più spende”. Trasferita in ambito Champions, l’affermazione potrebbe trasformarsi in “Non sempre va avanti ...Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti crede nella vittoria finale della Champions League pur riconoscendo la grande forza del Manchester City. Radio La Red ha intervistato Javier Zanetti che non ...