WWE | SmackDown potrebbe cambiare giorno in caso di nuovo accordo tv | intanto Nick Khan loda Amazon

(Di venerdì 19 maggio 2023) Completata la cessione dell’azienda ad Endeavor e la fusione sotto un’unica società con la UFC, sul piano finanziario per la WWE adesso ci si concentra sui nuovi contratti televisivi per Raw e, con quelli attuali con USA Network e FOX che scadranno l’anno prossimo. Recentemente come vi abbiamo riportato,non è stato inserito nel comunicato FOX per pubblicizzare i programmi della prossima stagione televisiva, ciò non significa che non ci sia interesse di entrambe le parti a rinnovare il contratto, ma ovviamente la WWE è pronta a trattare con più network e si guarda anche al mondo dello streaming. Non sarebbe la prima volta Parlando alla conferenza SVB Moffett Nathanson,ha toccato diversi argomenti tra cui quello dei futuri accordi televisivi.ha aperto alla ...

L'inarrestabile Seth Rollins Al momento è difficile trovare una superstar inche sia più "over" ... Prima difesa titolata per laWomen's Champion Rhea Ripley . Emozionante l'ingresso di ...La rivincita delle donne Mai come quest'anno le superstar della divisione femminile dellahanno ... diventando la nuovaWomen's Champion, aggiungendo così un altro importante palmares ...L'inarrestabile Seth Rollins Al momento è difficile trovare una superstar inche sia più "over" ... Prima difesa titolata per laWomen's Champion Rhea Ripley . Emozionante l'ingresso di ...

SmackDown su Amazon e non più il venerdì The Shield Of Wrestling

Trinity ha lottato nel suo match di debutto ad IMPACT Wrestling nell'ultima puntata dello show settimanale: ecco cosa è successo.SmackDown comes waltzing back into our lives tonight (May 19, 2023) with a live show emanating from Colonial Life Arena in Columbia, South Carolina, featuring all the latest build to the upcoming ...