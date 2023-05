WTA Roma | l' ucraina Kalinina batte una russa | è la prima finalista

La tennista ucraina Anhelina Kalinina ha superato in tre set la russa Veronika Kudermetova, conquistando il pass per la finale del1000 di. La Kalinina, che ha raggiunto per la prima volta in carriera la finale di un 1000, non ha stretto la mano alla russa al termine del match. L'ucraina si è imposta con i parziali di 5 -...Anhelina Kalinina è ancora in attesa di scoprire il nome dell'avversaria: una ritrovata Jelena Ostapenko o una "trovata" (sul rosso) Elena Rybakina Chiuderà la giornata la finale del doppio. A ...... prima volta in assoluto per lei in un torneo1000. Si è imposta sulla russa Veronika ... Aè approdata come numero.47 del ranking e trentesima testa di serie. E ha sorpreso tutti. Nei turni ...

La tennista ucraina Anhelina Kalinina ha superato in tre set la russa Veronika Kudermetova, conquistando il pass per la finale del WTA 1000 di Roma.Batte la russa Kudermetova in tre set: “Non ho stretto la mano, la guerra è inaccettabile” ...