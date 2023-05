WTA Roma 2023 | vento dell’Est sul Foro Italico | semifinali dai significati anche oltre lo sport

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) Giornata difemminili, quella del venerdì degli Internazionali d’Italia. Aldisi gioca per arrivare all’ultimo atto, dopo un torneo che, nella sostanza, ha riportato l’orologio della WTA indietro di un po’ di tempo, con ilche soffia particolarmente forte. Alle 15:30ne, in particolare, c’è una sfida che, per ovvie ragioni, con loha a che vedere soltanto fino a un certo punto. Veronika Kudermetova, Russia, contro Anhelina Kalinina, Ucraina. Se il risultato della prima sorprende fino a un certo punto, è dalla seconda che non ci si attendeva l’approdo fino a questo punto del torneo. Fondamentale in questo senso il crocevia dei quarti con la vittoria in rimonta, e in grandissima ...