WTA Roma 2023 | quale partita vedere in chiaro oggi Orario | programma 19 maggio | streaming

(Di venerdì 19 maggio 2023) Si disputerannole semifinali di singolare femminile e doppio maschile degli Internazionali d’Italiadi tennis: atutti i match si giocheranno sul Centrale. La sessione pomeridiana scatterà alle ore 13.00, mentre la sessione serale inizierà non prima delle ore 19.00. Si inizierà alle 13.00 con Hugo Nys/Jan Zielinski-Marcel Granollers/Horacio Zeballos, poi non prima delle 15.30 Veronika Kudermetova-Anhelina Kalinina, poi non prima delle 19.00 Elena Rybakina-Jelena Ostapenko, infine a seguire Wesley Koolhof/Neal Skupski-Robin Haase/Botic van de Zandschulp. La diretta tv delle semifinali del torneo di doppio maschile sarà fruibile in abbonamento su Sky Sport Tennis HD, mentre le semifinali del torneo di singolare femminile verranno trasmesse insu SuperTennis HD, inoltre ci sarà la replica di ...