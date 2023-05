WTA Roma 2023 | Elena Rybakina schianta Jelena Ostapenko nonostante la pioggia e vola in finale

(Di venerdì 19 maggio 2023) La seconda finalista del torneo di singolare femminile agli Internazionali d’Italiadi tennis è la kazaka, numero 7 del seeding, che a, dopo due sospensioni per, sconfigge la lettone J, testa di serie numero 20, col punteggio di 6-2 6-4 dopo un’ora e 41 minuti complessivi di gioco. Domani sfida nell’ultimo atto con l’ucraina Anhelina Kalinina, numero 30 del tabellone. Nel primo set c’è subito il break in apertura ai vantaggi da parte della kazaka, che conferma lo strappo e va sul 2-0. Nel quinto gioco nuovo break, questa volta a trenta, per, che scappa sul 4-1 pesante e poi ai vantaggi tiene il servizio per il 5-1.resta aggrappata al set andando sul 2-5, poi l’ottavo ...

... si affrontano infatti la kazaka Elena Rybakina , n.6e settima testa di serie, e la lettone ...Indian Wells ed è stata finalista sia agli Australian Open che a Miami ma sulla terra prima di...ha raggiunto per la prima volta una semifinale in un torneo importante ma le domande a cui deve, anzi: vuole rispondere - nonostante la responsabile dellacerchi di scoraggiarla - ...La tennista ucraina Anhelina Kalinina ha superato in tre set la russa Veronika Kudermetova, conquistando il pass per la finale del1000 di. La Kalinina, che ha raggiunto per la prima volta in carriera la finale di un 1000, non ha stretto la mano alla russa al termine del match. L'ucraina si è imposta con i parziali di 5 -...

Kalinina è la prima finalista di Roma: niente saluto con Kudermetova Eurosport IT

MASTERS ROMA - Elena Rybakina, testa di serie n° 7 del torneo, batte la vincitrice del Roland Garros 2017 con il punteggio di 6-2 6-4 e raggiunge in finale Anhe ...Tennis | Interviste | Anhelina Kalinina, prima finalista dell'edizione 2023 degli Internazionali BNL d'Italia, si è presentata in conferenza stampa dopo la vittoria 7-5 5-7 6-2 ...