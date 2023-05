White Oleander | come finisce il film?

(Di venerdì 19 maggio 2023)di Peter Kosminskycon Astrid, ormai trasferita a New York con il suo fidanzato Paul, che ricorda la storia di sua madre Ingrid, riponendo in alcune valigie degli oggetti legati alla sua vicenda personale. Scopriamo così che la donna è ancora in carcere, dov’è stata rinchiusa per l’omicidio del compagno, avvelenato con l’oleandro bianco. E che la sua carriera artistica è più lanciata che mai, nonostante la prigionia.testimonia la copertina del Los Angeles Times dove Ingrid appare «Bella, pericolosa, orgogliosa». L’ultima valigia che Alison chiude è proprio quella che raccoglie le memorie legate alla madre. È il suo modo di elaborare una separazione dalla figura materna e iniziare finalmente una nuova vita. Adattamento del romanzo di Janet Fitch,...

