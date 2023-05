‘White Men Can’t Jump’ | Jack Harlow e Sinqua Walls | «Siate la versione migliore di voi stessi»

Leggi su funweek

(Di venerdì 19 maggio 2023) Arriva il 19 maggio su Disney+ White MenJump, remake dell’omonimo film del 1992. La pellicola – diretta da Calmatic – è particolarmente attesa per diverse ragioni, a partire dal fatto che segna il debutto su grande schermo del rapper. Fresco di nomination ai Grammy dopo l’album Come Home the Kids Miss You e del nuovo progetto –man. – uscito ad aprile, per il suo esordioha scelto una pellicola a lui tutto sommato affine: è il basket del resto a padroneggiare lo storytelling, anche se lo sport qui è solo strumentale a porre la competizione in secondo piano e a mettere le relazioni umane in prima linea.riprende il ruolo che nel 1992 fu di Woody Harrelson, mentre accanto a lui (al posto di Wesley Snipes) c’è l’attore...