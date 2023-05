West Ham-Fiorentina | come vedere in tv la Finale di Europa League? Canale esatto | gratis e in chiaro

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ladi Vincenzo Italiano è riuscita a ottenere un pass per ladi UEFA Conference. La Viola è quindi riuscita a superare il doppio confronto semicon il Basilea e se la vedrà con ilHam di David Moyes. Un grande risultato per i toscani che avranno quindi l’opportunità di sollevare il tanto agognato trofeo. La Viola ha ritrovato dunque unaeuropea e avrà l’opportunità di giocarsi il tutto per tutto contro gli inglesi di mister Moyes. Non una partita semplice, ma dopo dei grandi quarti dicontro il Lech Poznan e uno strepitoso doppio confronto semicon il Basilea, Italiano e i suoi tenteranno il tutto per tutto. Segui il meglio della UEFA Conferencesu DAZN. Attiva ora Di ...