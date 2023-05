Weekend a Roma e dintorni | 5 eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 maggio

Leggi su funweek

(Di venerdì 19 maggio 2023) Un nuovoè alle porte e c’è chi si concede qualche giorno alla scoperta della città diche non smette mai di sorprendere e lasciare il segno. Infatti, ogni fine settimana e non solo sono sempre tanti i turisti che giungono nella Capitale e trascorrono qualche giornata tra storia, cultura e tradizione. LEGGI ANCHE:–È uno dei borghi più belli del Lazio: qui pietra, luce e acqua danno vita ad uno spettacolo unico: cosa fare20 e21? Ecco quali sono i 5da nonneldi20 e21: Cortili aperti: Aperture straordinarie gratuite per le Giornate ...