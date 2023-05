...abilita i sottotitoli in tempo reale per qualsiasi elemento in riproduzione sul dispositivo)... inoltre, segnaliamo nuovi aggiornamenti nelle feature di accessibilità suOS 4, fra cui una ...Google segnala di aver recentemente distribuito due nuove modalità di suono e display per migliorare la personalizzazione dell'orologio, e con l'arrivo diOS più avanti quest'anno ciuna ...Elegante in salsa street -contemporanea, ruba la scena al photocall di Rosalie grazie al completo etno chic in fantasia tie - dye . Juliette Armanet alla première del film 'Rosalie'. (Foto by ...

Wear OS 4 sarà molto più colorato grazie al Material You TuttoAndroid.net