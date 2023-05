(Di venerdì 19 maggio 2023) “Pronto?”. Silenzio’altra parte. “Pronto?”. Dopo qualche secondo una voce rottaa disperazione. “Scusa, non so se riesco a parlare”. Raffaella Pazzi è di Faenza, la città del Ravennate sommersa’acqua. Sua madre ha oltre 70 anni, vive da sola a, nel forlivese, ed è irraggiungibile da martedì, dice con la voce rotta. Quello diè un comune fantasma, dimenticato perché completamente: è piegato da oltre 70, da tre giorni molte case sono completamente prive di acqua corrente e di linea telefonica. Il ponte è crollato, le strade sono interrotte e ad altissimo rischio di ulteriori. In queste ore questo Comune di poco più di 4 mila abitanti è raggiungibilea Strada Provinciale ...

Ha dovuto lasciare la sua casa, in via Casa delle Suore a, sul monte Trebbio, perché a grave rischio frana. "Nelle notti precedenti al disastro la pioggia sembrava non finire mai", ...La formula delle conferenze rinnova quella dell'incontro a piùmolto apprezzata in passato, ... e Michele Vasumini parlerà dell'esperienza e dei progetti di Ellevuelle Studio di, in un ...Ha dovuto lasciare la sua casa, in via Casa delle Suore a, sul monte Trebbio, perché a grave rischio frana. "Nelle notti precedenti al disastro la pioggia sembrava non finire mai", ...

Voci da Modigliana, il paese isolato dalle frane causate dall'alluvione in Romagna Sky Tg24

Espone il primo cittadino: "La situazione gravissima delle frane e dei cedimenti avvenuti in tutto il territorio comunale si è aggravata ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Voci da Modigliana, il paese isolato dalle frane causate dall'alluvione in Romagna ...