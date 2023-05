Vladivostok è ancora in Russia? Come la Cina si è ripresa la città perduta

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma, 19 mag – E’, che in russo sta per “che domina l’Oriente”? Oppure è Haishenwai, ovverosia “la scogliera dei cetrioli di mare”, cosìi cinesi chiamano l’anello perduto dalla dinastia Qing? Sulla carta, il remoto porto celebre per essere il punto d’arrivo della ferrovia Transiberiana, è oggi parte della. Essenziale avamposto sul Pacifico, a cui Mosca non può certo rinunciare fischiettando. Eppure lanon ha mai dimenticato la propria storia, non ha scordato che Haishenwai fu presa dai russi nel 1860, quando la guerra dell’oppio mise in ginocchio il Dragone. Costretti a firmare la Convenzione di Pechino, considerata uno dei Trattati ineguali, i cinesi cedettero allo zar il porto nella baia di Zolotoj Rog. Da allora, di acqua sotto i ponti ...