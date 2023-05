“Viva Rai2” | Fiorello va in vacanza | ecco quando andrà in onda l’ultima puntata

Quest'ultimo interpellato sulla questione da Fiorello aha preferito rimanere sul vago non dando una risposta netta e precisa. Ci sarà davvero questo avvicendamento Chissà, intanto qualora ...'Bello questo programma, le notizie non ci stanno dietro', la confessione di Fiorello Puntata ricca di ospiti anche quella di oggi, 19 maggio, diche, in occasione della centesima diretta , ...... arriva Caterina Balivo e resta Pierluigi Diaco E dunque inizia ad essere sempre più delineato il volto dinella prossima stagione televisiva, fissi resterannodi Fiorello e la sua ...

Fiorello si commuove in diretta a Viva Rai2! per gli auguri speciali della figlia Angelica RaiNews

Si parla di Alessandro Cattelan, un giovane conduttore che potrebbe prendere il suo posto nella fascia serale della domenica su Rai 3. Durante la trasmissione, Fiorello ha chiamato telefonicamente ...Alessandro Cattelan, ospite in collegamento video con Viva Rai 2, ha risposto alla domanda di Fiorello sulla presunta sostituzione di Fabio Fazio in Rai rivelando la sua verità. Una nuova puntata di V ...