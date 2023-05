VIDEO – Inzaghi cambia col Napoli Dimarco minacciato! Onana non pensa al futuro | TG Inter-News

(Di venerdì 19 maggio 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Oggi il focus è su, prossima giornata di campionato. Ma anche le minacce vergognose rivolte a Federicodopo il derby vinto. TG IN NERAZZURRO – Federicofesteggia giustamente la vittoria dell’in Champions League contro il Milan e questo evidentemente non viene digerito da parte della tifoseria del Milan, che la scorsa notte ha esposto uno striscione minatorio nei confronti del ragazzo. Per fortuna si parla anche di calcio, considerato l’imminente impegno di campionato tra. ...

Le parole dell'ex difensore dell'Inter e della Nazionale all'evento benefico organizzato all'Aspria Harbour Club di Milano. \''Mi aspettavo la ...A settembre dello scorso anno Roger Federer decise di annunciare il ritiro attraverso un... a San Siro, standing - ovation davanti al Milan dei Maldini, Cafù, Seedorf, Kakà, Shevchenko e'Siamo in finale di Champions e questo non succede spesso - ha detto l'ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco ai microfoni di Prime- Provo molta felicità per esserci. È la seconda volta in ...

VIDEO - Inter-Milan 1-0, Tramontana: "Inter superiore al Milan, è finale di Champions! Meriti enormi... Fcinternews.it

Sulla carta comunque loro sono favoriti". Zhang ha già confermato Inzaghi, giusto così "Io sono stato forse uno dei pochi che anche quando commentava non ha mai criticato Inzaghi perché so il valore ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...