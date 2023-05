(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, presso la Prefettura di Avellino, si è tenuto un COV (Comitato Operativo per la Viabilità) alla presenza di tecnici di Anas (Gruppo FS Italiane), della Provincia di Avellino, dei Sindaci di Parolise e San Potito Ultra e delle Forze dell’Ordine, finalizzato a discutere dell’avvio dei lavori di manutenzione sul‘Parolise I’ situato nell’omonimo territorio comunale, lungo la strada statale 7 “Appia” itinerario ‘Ofantina’ (km 313,520). L’intervento – per un investimento complessivo di1,7di– richiederà l’attivazione del senso unico alternato per un periodo di circa 180 giorni, che durante il corso della riunione è stato individuato a partire dal prossimo 5 giugno. Per attenuare i disagi durante l’esecuzione dei lavori sono stati individuati alcuni ...

Viadotto pericolante, partono gli interventi per oltre 1,7 milioni di euro

