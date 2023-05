Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023)DEL 19 MAGGIO ORE 2020 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA SSUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHEWSIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA A PAVONA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA E LA REGIONALE NETTUNENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI RALLENTAMENTI TRA LA ...