Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2023 ore 11 | 30

(Di venerdì 19 maggio 2023)DEL 19 MAGGIO ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA LAURENTINA E DIRAMAZIONESIUD SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO BREVI RALLENTAMENTI SULLAFIUICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI NELLE SUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE DI FIUGGI TRA MURACCIOLA E CAVE NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral

