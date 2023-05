Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023)DEL 19 MAGGIO ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO, IN INTERNACODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONESUD E VIA ARDEATINA, E RALLENTAMENTI TRA PONTINA EFIUMICINO E TRA NOMENTANA E A24 MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA PRENESTINA E LA NOMENTANA, ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA E CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E APPIA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE IL TRAFFICO RISULTA INCOLONNATO TRA IL FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE PER TRAFFICO ANCHGE SULLAFIUICINO TRA ANSA DEL TEVENRE E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI NELLE SUE DIREZIONI SULLA CASSIA TRA OGLIATA E LA GIUSTINIANA, SU VIA APPIA ...