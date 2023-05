Via Foria | scippa cellulare a una donna | quinto furto nella zona

(Di venerdì 19 maggio 2023) Approfittando della distrazione di unain via, un 44enne, coinvolto in altri quattro episodi simili, le avrebbe strappato ildi mano per poi darsi alla fuga. Dovrà rispondere dicon strappo un 44enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro lo hanno individuato in

Dovrà rispondere di furto con strappo un 44enne napoletano già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro lo hanno individuato in via Foria, mentre era in sella ad uno scooter senza assicurazione. Approfittando della distrazione di una donna, le avrebbe strappato il cellulare di mano fuggendo in direzione di piazza Garibaldi.

Sarebbe il quinto furto commesso nella stessa zona. Dovrà rispondere di furto con strappo, Urbano Zullo, 44enne napoletano già noto alle forze dell'ordine.