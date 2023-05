(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Ho visto la tappa da solo, ho urlato tanto e i miei occhi sono lucidi”. Donato Polvere, 53 anni, dal suo salotto di Pago Veiano ha colto l’attimo come il suo allievoRubio. Lo ha visto alzarsi sui pedali, staccare i compagni di fuga e allargare il sorriso dopo aver tagliato il traguardo della tredicesima tappa del Giro d’Italia a Crans Montana. Lo scalatore della Movistar può definirsi un ‘colombiano di Pago’. Si trasferì nela 18 anni, nel team Vejus di Polvere, direttore sportivo che lo accolse come un figlio. “Mostrò subito grandi potenzialità – dice – sapevo che questo momento sarebbe arrivato e non vedo l’ora di sentirlo al telefono e festeggiarlo come merita”. Poi un retroscena: “Aveva messo un bollino su questa tappa, sapeva che a Crans Montana ci fosse una nutrita comunità di persone originarie di Pago ...

Grazie a chi ci aiuta ogni settimana Abbiamo voluto condividere con voi questoperché è testimonianza dell'importanza che hanno tutti coloro che consentono alsettimanale di giungere ...E dalorale mediato dalle parole di chi ci vuol bene, rito tenero e fondamentale per esaltare iltalento linguistico, quello della favola della buonanotte. L'incontro con i libri di ...... un motore di ricerca e numerose schede interattive, ilaggiornato dei set, itinerari per ... Non a caso Sky ha scelto ilPaese per moltissimi dei suoi Sky Original, contribuendo a far ...

"Vi racconto il nostro Einer": ritratto del campione cresciuto nel Sannio anteprima24.it

Mancano pochi giorni al via del 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum, che si terrà a Gaeta dal 25 al 27 Maggio 2023. Numerose le presenze istituzionali già confermate, a partire dai M ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potr ...