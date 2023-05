Verona | Zaffaroni | 'Verdi? Saprò solo oggi se ci sarà domani'

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il tecnico delMarcoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta: "L'allenamento di...

... Hateboer, Lookman, Palomino, Ruggeri, Soppy, Vorlicky e Zapata) e(Dawidowicz, Doig, ...(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Lazovic; Ngonge, ...... mentre ilè reduce da appena due reti segnate nelle ultime quattro partite di campionato. A ciò va aggiunto che la squadra allenata dal tandem- Bocchetti ha il peggior attacco ...Mister Marco, tecnico dell'Hellas, parla così in conferenza a stampa alla vigilia della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. I gialloblù si trovano a quota 30 punti insieme allo ...

Verona, Zaffaroni: "Ecco la situazione degli infortunati" Fantacalcio ®

“Giocare in orari diversi La capacità della squadra deve essere quella di andare oltre a questo tipo di discorsi. Abbiamo una partita da preparare, contro una squadra forte, importante e in corsa per ...Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Marco Zaffaroni, chiamato a presentare il match di domani contro l’Atalanta LA CONTEMPORANEITÀ. «Quelli relativi alla contemporaneità delle partite con le ...