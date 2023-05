Verissimo Speciale Amici 22 | le anticipazioni della puntata del 20 maggio con i finalisti del talent show

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sabato 20Silvia Toffanin ospiterà i quattrodi22: ecco leSabato 20, l'attesissimafinale disarà un'esplosione di emozioni, con Silvia Toffanin che ospiterà in studio i quattrodi22: Angelina Mango, Isobel, Wax e Mattia Zenzola. Leesclusive, fornite dall'account TwitterNews e Super Guida TV, ci svelano quello che vedremo in questaimperdibile. Wax, all'anagrafe Matteo Lucido, ha conquistato il pubblico di22 con il suoo. Durante il suo percorso nel programma, Wax ha regalato al ...

dedicherà unoad Amici di Maria De Filippi dopo la fine del programma. Non mancheranno le interviste ai protagonisti di questa stagione, ai giurati, ai professori e ci saranno anche ...La puntata di domani sarà dedicata ad Amici , il celebre talent condotto da Maria De' Filippi che anche quest'anno ci ha fatto emozionare. In studio pertanto ritroveremo tanti dei protagonisti del ...Per questo motivo da sabato il programma proseguirà con l'edizioneLe storie , dedicata alle più belle interviste che la conduttrice ha realizzato nel corso di questa edizione. ...

Verissimo speciale Amici, le anticipazioni: Arisa e Raimondo Todaro verso l'addio, tutti i contenuti inediti leggo.it

Silvia Toffanin presenta infatti "Verissimo Speciale Amici", sabato alle ore 15.30 per un pomeriggio interamente dedicato al grande talent show di Maria De Filippi. E “Verissimo – le storie”, domenica ...Puntata speciale di Verissimo sabato 20 maggio 2023: alle ore15.30 Silvia Toffanin presenta Verissimo Speciale Amici, un appuntamento imperdibile, interamente dedicato al grande talent show di Maria ...