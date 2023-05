“Verissimo” | in onda lo speciale su Amici

(Di venerdì 19 maggio 2023) Loalle 15.30 Sabato 20 maggio, alle ore15.30, Silvia Toffanin presenta “”, un appuntamento imperdibile, interamente dedicato al grande talent show di Maria De Filippi. Al centro dellole storie, il percorso e le esibizioni dei quattro finalisti di una delle edizioni di “” più viste degli ultimi anni. In studio Mattia, il vincitore assoluto del talent, una rivincita che ha il sapore del sogno per il ballerino che, l’anno scorso, aveva dovuto abbandonare il programma per un infortunio. E poi il talento di Angelina, che si è aggiudicata il premio della critica, quello delle radio ed è la vincitrice per la categoria canto. Leggi anche:, gli ospiti di sabato 13 e domenica 14 maggio Non mancheranno le sorprese e le ...

Come tutti sapranno domenica scorsa, 14 maggio , si è chiusa la stagione di quest'anno di, il talk show insu Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin . Per questo motivo da sabato il programma proseguirà con l'edizione specialeLe storie , dedicata alle più ...

