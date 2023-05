“Vergognoso” Giannini critica il titolo | Sallusti lo ammutolisce senza pietà

Leggi su iltempo

(Di venerdì 19 maggio 2023) “Alluvione in Emilia-Romagna, sott'acqua il modello Pd”. È questo ildella prima pagina odierna di Libero che fa discutere nel corso della puntata del 19 maggio di Otto e mezzo, talk show di La7 che vede alla conduzione Giovanni Floris per l'asdi Lilli Gruber. “Non mi importa niente della destra o della sinistra, ma fare nella giornata di ieri, con i morti che ancora galleggiavano per le strade, uncome quello è. Tutto il resto viene dopo, nel dopo ci aggiungo che chi dice che l'allarme non esiste, come accade da destra, allora non si deve preoccupare e neanche spingere a trovare un colpevole, perché è normale. Questo problema c'è da sempre, ci sono stati 500 alluvioni in 12 anni, ora ci mettiamo a vedere se i morti dipendono dalla destra o dalla sinistra” l'affondo contro il quotidiano ...