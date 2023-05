Giudicato capace di intendere e di volere, Maja ha risposto alle domande della pm Susanna Molteni. Ha spiegato di aver ucciso la moglie, poi la figlia, infine di aver colpito Nicolò che pensava fosse ...A poco più di un anno dalla strage in famiglia a Samarate () Alessandro Maja chiede perdono. L'uomo, interior designer di professione, nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2022la moglie Stefania Pivetta e la figlia sedicenne Giulia e ferì ...Il logo, con una mucca che impugna una falce per vendicare le compagne, chiarisce ancora ... inoltre, si concentrano sulla riqualificazione degli ex macelli di Arezzo,e altre città. Ma ...

Varese, uccise moglie e figlia: "Chiedo perdono per l'imperdonabile" TGCOM

Aveva ucciso la moglie e la figlia nella sua casa di Samarate (Varese). In tribunale a Busto Arsizio per l'udienza, il reo confesso Alessandro Maja ha chiesto "perdono per qualcosa di imperdonabile".Uccise a colpi di martello moglie e figlia e lasciò tramortito l’altro figlio Nicolò, Alessandro Maja – a processo per avere quasi sterminato tutta la sua famiglia – ha chiesto “perdono per qualcosa d ...